رئيس الدولة: التعايش والحوار أساس السلام والاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن التعايش والحوار أساس السلام والاستقرار في العالم.

وكتب سموه، في منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نؤكد أن التعايش والحوار وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين البشر، على اختلاف أديانهم وأجناسهم، أساس السلام والاستقرار والازدهار في العالم أجمع».

كانت الأمم المتحدة أقرت اقتراحاً، قدمته الإمارات، باعتماد يوم 4 فبراير من كل عام يوماً دولياً للأخوة الإنسانية.

في ذلك اليوم، وقع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي عام 2019.