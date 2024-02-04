شبكة أبوظبي للإعلام توفر تغطية شاملة لفعاليات مهرجان الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

توفر شبكة أبوظبي للإعلام، تغطية إعلامية شاملة ومميزة على مختلف منصاتها الإعلامية وقنواتها الرقمية لفعاليات ومسابقات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الظفرة، التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة وتستمر حتى 8 فبراير المقبل.

وأعدت قناة بينونة الفضائية التابعة للشبكة باقة برامجية متنوعة لنقل كل التفاصيل اليومية للمهرجان، لتضع المشاهدين من عُشاق الإبل والتراث في صورة متكاملة للفعاليات والمسابقات اليومية ونتائجها، حيث تبدأ مع صباح كل يوم من أيام المزاينة بالتغطية المباشرة لدخول الحلال إلى الشبوك، والتي يتخللها لقاءات مع الملاك المشاركين في أشواط المزاينة.

ويعقب ذلك، برنامج الاستديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي ناصر بن دومان العامري، ويستضيف خلاله خبراء في مجال مزاينات الإبل للحديث عن المطايا المشاركة في شبوك المزاينة، يليه بث مباشر لإعلان النتائج مع الإعلامي سليم بن النوه المنهالي.

ومن ضمن البرامج التي تعدها قناة بينونة أيضاً برنامج «مجلسنا» الذي يبث مساءً طوال أيام المزاينة ويقدمه الإعلامي عبدالله الكربي لتسليط الضوء في الدرجة الأولى على منافسات ونتائج مزاينة الإبل، إذ يستضيف الفائزين بالمراكز الأولى من كل شوط، حيث يدور الحديث عن عالم الإبل بكل ما فيه من أسرار وإثارة وجمال، كما يستضيف البرنامج نخبة من الشعراء للتعرف على إبداعاتهم الشعرية ذات الصلة بالهجن وحياة البداوة، بالإضافة لعرض تقارير يومية عن المنافسات في شبوك المزاينة.

كما تبث قنوات شبكة أبوظبي للإعلام فيديوهات ترويجية وتقارير إخبارية عن فعاليات المهرجان، ويوفر مركز الاتحاد للأخبار تقارير وفقرات متنوعة في النشرات الإخبارية المختلفة، كما يقدم أخباراً وتقارير مكتوبة في جريدة الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية، كما تنشر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة العديد من الأخبار والفيديوهات عن فعاليات المهرجان.