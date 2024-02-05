أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 9.4 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".

محمد يوسف

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