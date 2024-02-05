"تنفيذي أبوظبي" يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية برئاسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من المستشار يوسف سعيد العبري، ومبارك حمد المهيري، والدكتورة نورة خميس الغيثي، واللواء مكتوم علي الشريفي، وسناء محمد سهيل.

وستواصل هيئة الرعاية الأسرية، بقيادة مجلس أمنائها الجديد، مهامها المتمثّلة في تقديم خدمات متخصصة ومركزية تلبّي احتياجات الأسر في مجال الرعاية الأسرية، عبر تبنّيها نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات الاجتماعية وإدارة الحالات من جميع جوانبها، بالتنسيق مع مختلف جهات القطاع الاجتماعي العاملة في مجال الرعاية الأسرية، لتحقيق أعلى معايير الجودة وفق السياسات المعتمدة.

كما اعتمد المجلس التنفيذي توسيع نطاق مهام الهيئة عبر ضمِّ اختصاصات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» إليها، لتشكِّل منظومة موحَّدة تقدِّم خدمات مركزية متخصصة ومتكاملة في مجال الرعاية الأسرية، إضافة إلى خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى ضحايا العنف والاتجار بالبشر والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات، ما يُسهم في توحيد الجهود والخدمات وتحقيق التكامل نحو بناء نظام قوي ومستدام، لتزويد المستفيدين بخدمات شاملة ومتكاملة عالية الجودة ضمن إطار موحَّد لرفع جودة حياة الأسرة.