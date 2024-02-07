جائزة الشارقة للتميز تواصل عمليات التقييم والزيارات الميدانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عملية تقييم في كافة فئاته، ليصار إلى إعلان الفائزين بها في الحفل السنوي الذي تنظمه الغرفة في مركز إكسبو الشارقة في 17 إبريل المقبل.

وأفادت "الجائزة" بأن عمليات التقييم تضمنت زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية المشاركة وتسليم التقارير الفنية الأولية للجان التحكيم التي ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري لاعتماد الدرجات والنتائج.

وتشمل فئات الجائزة "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة".

وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة شهدت في دورتها لعام 2023 نمواً نوعياً وكمياً ملحوظاً في المشاركات من قبل الشركات ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ما عكسته عمليات التقييم الأولية للزيارات الميدانية ومستوى ملفات المترشحين والتزامهم بتبني مبادئ الجائزة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بين المنشآت الاقتصادية.

وأشارت الهاجري إلى أن عمليات تقييم المشاركات في الجائزة تتم وفق أفضل الممارسات العالمية، وستستمر حتى 20 فبراير الجاري ليتم بعد ذلك بدء مرحلة التحكيم وفق منهجيات تواكب أعلى المعايير العالمية وأحدث نماذج التقييم المؤسسي وتحرص فيها اللجان على الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية.

يذكر أن عمليات التقييم لكافة فئات جائزة الشارقة للتميز انطلقت في ديسمبر 2023 ونفذتها نخبة من المقيّمين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والإدارية وشملت عمليات التقييم الميداني والمستندي للمنشآت الاقتصادية المشاركة والمسجلة بالجائزة.