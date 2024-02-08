الامارات | 85 منظمة دولية تشارك في القمة العالمية للحكومات 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية في الدورة الـ11 من القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، لتصبح القمة التجمع العالمي الأبرز والحدث الأهم للمنظمات الدولية. وتستعرض المنظمات الدولية والإقليمية، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول، لضمان مستقبل أكثر تطوراً ورخاء وأمناً في مختلف القطاعات.

ويتحدث 27 رئيس منظمة دولية وإقليمية في جلسات رئيسة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، لاستشراف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات المستقبلية، عبر ستة محاور رئيسة، تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

ومن أبرز رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المتحدثين في القمة العالمية للحكومات، رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب ، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس.

كما تضم قائمة المتحدثين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ومدير عام مؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شو دونيو، ومديرة منظمة «اليونسكو» أودري أزولاي، إضافة إلى مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وغيرهما من المنظمات.

منتديات متخصصة

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً، حيث يتم تنظيم عدد منها بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية، منها منتدى الصحة العالمي الذي يبحث الترابط الكبير بين التطور الحضري السريع وأولويات الصحة العالمية خصوصاً مع التحولات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، إضافة إلى منتدى المالية العامة للدول العربية الذي يشهد نقاشات موسعة حول أهمية دعم قطاع الطاقة وشبكات الأمن المجتمعي، إلى جانب منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يناقش سبل التطورات الصناعية المتقدمة واستكشاف الاتجاهات الناشئة والتقنيات الثورية وتأثيراتها عبر القطاعات، وغيرها من المنتديات.

وتحرص مؤسسة القمة العالمية للحكومات على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، حيث أجرى وفد المؤسسة، أخيراً، جولة إلى عدد من العواصم العالمية، استعداداً للدورة الحالية من القمة، وتم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع قادة عدد من المنظمات، لبحث سبل توسيع آفاق الشراكات القائمة بين القمة وهذه المنظمات.

وتشهد الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة رؤساء دول وحكومات، و120 وفداً حكومياً وعدد من العلماء الفائزين بجائزة نوبل ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين بحضور أكثر من 4000 مشارك، كما سيتم عقد 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصنّاع المستقبل، إلى جانب عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

• القمة تشهد مشاركة رؤساء دول وحكومات و120 وفداً حكومياً وعدد من العلماء الفائزين بجائزة نوبل ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين بحضور أكثر من 4000 مشارك.

• تنظيم عدد من المنتديات بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية منها منتدى الصحة العالمي ومنتدى المالية العامة للدول العربية ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.