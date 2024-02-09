الامارات | د. منى تهلك ضيفة "حوار النخبة" في "مؤسسة سعيد لوتاه الخيرية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن سلسلة جلسات مبادرة "حوار النخبة" التي أطلقها الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية في نوفمبر 2023، افتتح المهندس يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس الأمناء فعاليات الجلسة الثانية من المبادرة التي تستضيف كوكبةً من رواد المجال الطبي في جلسات حوارية دورية، بحضور طلبة كليتي دبي للطب والصيدلة للبنات وغيرهم من طلبة المدارس والكليات الأخرى وأعضاء هيئات التدريس.

استضافت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "الريادة الإبداعية: تحديات وإنجازات" الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في مقر مستشفى جامعة دبي الطبية.

وخلال حوارها مع الطلبة، أكدت الدكتورة منى أن اختيارها لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات يعد إنجازاً وفخراً للمرأة الإماراتية والعربية، كونها أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأشارت إلى أن الطب من المهن الإنسانية السامية، وأنه رغم التحديات التي قد تواجهها المرأة في دراسة الطب وممارسته، إلا أن انخراطها في هذا المجال يُظهر قدرتها على اجتياز التحديات بالرغم من المسؤوليات الأسرية والاجتماعية الملقاة على عاتقها.

وأضافت أن الشغف صنو الإبداع في كل مجالات الحياة، وأن شغف البحث والاستكشاف في الطب هو ما يدفع الطبيب إلى الريادة الإبداعية ومواكبة المستجدات في أساليب العلاج والأدوية وصولاً إلى العمليات الجراحية الروبوتية.

وفي ختام حديثها، أوصت الدكتورة منى بضرورة أن تتبنى المرأة نمط حياة صحي يتضمن اتباع نظام غذائي متوازن مع ضرورة الفحص الدوري والاستباقي للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.

من جهته، صرح د. ثاني المهيري مدير قطاع التعليم والصحة في المؤسسة بأن "حوار النخبة" يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلبة حول آخر التطورات في المجالات العلمية والطبية، ويتيح لهم فرصة التواصل والتفاعل المباشر مع رواد العمل الطبي لفهم اسباب تميزهم وابداعهم، فضلاً عن تسخير مخرجات الحوار في تطوير المناهج الدراسية، مؤكداً أن المبادرة تأتي استكمالاً لمسيرة المؤسس – طيب الله ثراه - في استضافة المتميزين في شتى مجالات العلم بُغية الوصول إلى أفكار ومبادرات مبتكرة تخدم المجتمع.