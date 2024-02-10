الامارات | جريمة غير مبررة تكلف الحبس والإبعاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر رجل عربي سبع سنوات قضاها داخل الدولة مستفيداً من الفرص الواعدة التي أتيحت له، بسلوك طريق غير شرعي لاستصدار إقامة لأفراد أسرته، إذ حاول الالتفاف على اشتراطات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بضرورة وجود سكن للأسرة وتقديم عقد يفيد ذلك، ولجأ إلى مزور لإعداد عقد غير صحيح يقدمه للجهات المختصة. وكشف الموظف عملية التزوير، فأحاله إلى الشرطة ومنها إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنح فحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة.

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