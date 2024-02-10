الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح في دبي شخصاً بالحبس شهراً وغرامة 500 درهم والإبعاد عن الدولة، بعد مغافلته رجلاً كان يرتاد أحد المطاعم، وترك حافظة نقوده على الطاولة، فسرقها وفرّ هارباً.

وحين حاول المجني عليه ملاحقته، تصدّى له عدد من أصدقاء المتهم، ودخل في مشاجرة معه، أصيب خلالها المجني عليه في إصبعه، فحرر بلاغاً بالواقعة وتم ضبط المتهم الذي أقرّ بجريمته في تحقيقات النيابة العامة في دبي.

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