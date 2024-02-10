الامارات | 8335 مبنى أخضر في عجمان بنهاية العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إجمالي عدد المباني الخضراء في الإمارة بلغ 8335 مبنى حسب معايير البناء الأخضر المتعلق بالمباني السكنية، وذلك انسجامًا مع توجهات الدولة وتجسيدًا للمنهجيات المتبعة في عام الاستدامة والذي يواصل رحلته للعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على نتائجه الإيجابية الملموسة.

وبينت الدائرة أن العدد يشمل المباني التي أُنجزت منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى لقرار البناء الأخضر والصادر منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي 2023، حسب التقرير الصادر عن الدائرة.



وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة المباني بالدائرة، المهندس خليفة عبد الله الفلاسي، أن دائرة البلدية حققت المستهدف للعام الماضي والمتعلق بالمباني الخضراء، لعملها الدؤوب لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني من خلال تطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء للفلل السكنية الجديدة في الإمارة والتي تم اعتمادها والبدء فعلياً بتطبيقها خلال السنوات الماضية، للارتقاء بعجمان في كافة المجالات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.



وقال الفلاسي إن الاستدامة أصبحت منهج عمل وحياة في كافة المجالات، ونعمل جاهدين لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة منسجمين مع رؤية دولتنا واستراتيجيتها الواضحة في عامنا الحالي 2024 والذي يؤكد على أهمية المشاريع النوعية ومن ضمنها البناء الأخضر الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.



وأضاف الفلاسي: "توجهنا لبناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، وعليه استهدفنا توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة بشكل يضمن للسكان والزوار خفض انبعاثات الكربون في أجواء الإمارة والارتقاء بها لتكون مدينة صحية وجذابة، متابعاً أن الدائرة حققت نمواً في مجال البناء الأخضر".



وتابع الفلاسي أن الدائرة شهدت تجاوباً من ملاك المباني والمستثمرين، والذين تجاوبوا مع الاشتراطات التي عملت على رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة والمياه والمواد والنفايات، بالتزامن مع تقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة.



وأفاد الفلاسي أن الدائرة ستعمل على تطبيق كافة توصيات مؤتمر الأطراف كوب 28 ومن بينها المنهجيات المتبعة في مجال البناء والتشييد لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية تؤسس الأعمدة الراسخة لبناء مستقبل عجمان.