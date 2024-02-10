الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مريم أحمد الشامسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مريم أحمد الشامسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (السبت) ، واجب العزاء في وفاة مريم أحمد الشامسي ابنة أخت كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وعبدالله سعيد المنصوري، وأحمد سعيد المنصوري، وناصر سعيد المنصوري وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
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