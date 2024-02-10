الامارات | محمد بن راشد يهنئ تميم بن حمد فوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر منصة "إكس": تنظيم رائع .. مباراة ممتعة .. أداء رياضي استثنائي .. ألف مبروك لأخي تميم .. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم .. ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب ..