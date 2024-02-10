الامارات | «الطوارئ والأزمات» تستعد لمواجهة المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية يعززان الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، مؤكدة على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب تداول الشائعات.

وقالت الهيئة إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، تأكيداً على الجاهزية الوطنية للتعامل مع المنخفض الجوي، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاستباقية، وضمان استمرارية وجاهزية خطط استمرارية الأعمال، مؤكدة أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات.

ودعت الهيئة في حال اشتداد المنخفض الجوي، إلى الالتزام باشتراطات السلامة، وتحديداً في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة، وضرورة القيادة بحذر شديد، والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة، مثل الجبال، وعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.