الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بـ «العمل عن بُعد» لموظفي حكومة دبي الإثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل غداً، عن بُعد، لموظفي حكومة دبي، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن القرار يشمل الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الدولة تشهد طقساً غير مستقر اعتباراً من اليوم، يكون غائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها برق ورعد على مناطق متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأوضح أن الطقس غداً يبقى غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها برق ورعد على مناطق متفرقة، كما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 20 و35 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأفاد بأن طقس الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها برق ورعد، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج نهاراً مع السحب، ويصبح متوسطاً الموج إلى خفيف في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. ووفقاً للمركز، تتأثر الدولة خلال فبراير الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خصوصاً في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق، مقارنة بشهر يناير.

وذكر أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً، منوهاً إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة تسمى «رياح الشمال».

وأشار المركز إلى تزايد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، مع تهيؤ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، خصوصاً على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر فبراير يراوح بين 18 و21 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و28 درجة مئوية، و«الصغرى» بين 12 و16 درجة مئوية.