الامارات | اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي غداً وتستمر حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصُناع القرار وقادة الفكر، وعدد من المنظمات الدولية.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

منتدى المالية العامة للدول العربية

وتُعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة».

ويحضر المنتدى وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في الدول العربية، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية: الأولى بعنوان «الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق»، والتي تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة.

وتناقش الجلسة الثانية بعنوان «قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي»، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لاتزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان «كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟» كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018.

وتحت عنوان «توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية»، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.

الاجتماع العربي للقيادات الشابة

وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

ويسلط الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.

ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية، وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي، وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين. وتضم قائمة المشاركين في الاجتماع عدداً من المسؤولين منهم: وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات، الدكتور سلطان النيادي، ووزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب في الأردن، محمد النابلسي، ووزير الشباب والرياضة في العراق، أحمد قاسم، ووزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين، روان بنت نجيب التوفيقي، ووزير الشباب والرياضة في تونس، كمال دقيش، ووزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، أحمد سيد أحمد، ووزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، فتح الله عبداللطيف الزني، ووزير الشباب والرياضة في لبنان، الدكتور جورج كلاس، ووزير الشباب والرياضة في الصومال، محمود بري، ووزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، هيبو مؤمن عسوي.

ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من الجلسات منها «طموح زايد»، و«قيم تصنع المستقبل»، و«نوابغ العرب»، و«رؤى شبابية.. إلهام وتطلعات»، و«كيف نستثمر في رأس المال الاجتماعي؟»، و«الضاد.. فرصة أم تحدي؟»، و«الحفاظ على اللغة العربية.. مسؤولية مشتركة»، و«القادة الناشئين في المملكة العربية السعودية»، و«تجربة شبابية في التعاضد المجتمعي»، و«جواز سفر الشباب العربي.. مبادرة للاستكشاف والتمكين».

كما سيتم خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، والتي تحتفي بالشباب العربي المبدع والمبتكر.

وسيُعقد أيضاً اجتماع وزراء الشباب العرب، وورشة عمل وزارية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع البنك الدولي، وطاولة مستديرة حول التقدم ضمن فعاليات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إضافة إلى عرض المشاريع التحولية لمنتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين وتخريج منتسبي البرنامج.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة. وتشمل قائمة منتديات القمة: منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.

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من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية، وأكثر من 32 متحدثاً.. يشاركون في الاجتماع العربي للقيادات الشابة.

. أكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية يشاركون في منتدى المالية العامة للدول العربية.