الامارات | العمل عن بعد غداً لموظفي الحكومة الاتحادية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العمل عن بعد غداً لموظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الوزراء أنه تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App