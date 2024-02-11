الامارات | شرطة دبي تُنقذ 8 صيادين صَدمت سفينة شحن تجارية قاربهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بمركز شرطة الموانئ، ومركز الجناح الجوي، من إنقاذ 8 صيادين تعرض قارب صيدهم لحادث اصطدام من إحدى سفن الشحن التجارية، ما أدى إلى تحطمه، وإصابة 3 منهم بإصابات متفاوتة، ونقلهم إلى مستشفى راشد بدبي.

وأوضح مدير مركز شرطة الموانئ العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، نتيجة اصطدام سفينة شحن تجارية بإحدى قوارب الصيد، وعلى متنها 8 بحارة مُتجهين إلى الواجهة البحرية لسوق السمك بدبي، ونتيجة للاصطدام، دفعت السفينة القارب مسافة ميلين بحريين، وعند توقف السفينة تحطم القارب، وتعرض 3 من البحارة للإصابات المتفاوتة، وتم نقلهم عبر الجناح الجوي إلى مستشفى راشد، فيما سارعت فرق الإنقاذ البحرية إلى إنقاذ البحارة الخمسة الآخرين.

وأضاف العميد السويدي " نظراً لكبر حجم سفينة الشحن، لم تتمكن من دخول الميناء، فسارعت زوارق الإنقاذ البحرية بإخراج البحارة من السفينة، ونقلهم إلى المركز، وذلك على الرغم من صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج نتيجة للرياح الشديدة".

وحذر مدير مركز شرطة الموانئ، مرتادي البحر من تجاهل التنبيهات بشأن تقلبات الطقس، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة، إذ أن التغيرات في حالة البحر قد تزيد من احتمالات الحوادث والتعرض للغرق، خصوصاً عند الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، ولا يُقدّرون خطورة هذه التقلبات.

كما دعا قائدي السفن والمراكب إلى التسجيل في خدمة "أبحر بأمان" المُتوفرة في تطبيق شرطة دبي، والذي يوفر لهم خاصية إدخال مُخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وذلك لمساعدتهم في حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة لطلب النجدة وتحديد الموقع بسهولة، مؤكداً أن الخدمة توفر للبحارة وقائدي المراكب خاصية الاستغاثة SOS" " بضغطة زر