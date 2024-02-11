الامارات | الدراسة عن بعد غداً في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، يوم غدٍ الإثنين نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، حفاظاً على السلامة العامة الطلبة والطالبات واللاعبين في الأندية الرياضية من مختلف الفئات السنية.