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الامارات | الدراسة عن بعد غداً في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد غداً في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، يوم غدٍ الإثنين نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، حفاظاً على السلامة العامة الطلبة والطالبات واللاعبين في الأندية الرياضية من مختلف الفئات السنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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