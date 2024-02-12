الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سباب

دانت محكمة الجنح في دبي امرأتين تبادلتا السباب عبر الهاتف، وقضت بتغريمهما، لانتهاكهما قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

رادار

على الرغم من وجود علامات تحذير واضحة تشير إلى خفض السرعة على شارع الاتحاد من 100 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، من حدود الشارقة إلى منطقة جسر القرهود، فإن هناك سائقين لم يستطيعوا تجنب الرادار، لعدم تعودهم على السرعة الجديدة.

عرقلة

يصر سائقون على التوقف في وسط الطريق، عند تعرضهم لحوادث بسيطة، متسببين في عرقلة حركة السير، وتكدّس المركبات في الطريق، على الرغم من إمكانية التحرك والوقوف على جانب الطريق.

صيانة

اشتكى مستأجرون سوء الصيانة في بعض المباني السكنية، إذ تتسرب روائح كريهة من أنابيب الصرف الصحي، مطالبين بالتدقيق والمراقبة على المكاتب العقارية والملّاك الذين يديرون شؤون الصيانة للتأكد من جودة خدماتهم.

مدارس

لاحظ أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، أن بعض إدارات تلك المدارس تجهل تماماً متطلبات القبول في الجامعات سواء داخل الدولة أو خارجها، على الرغم من أنها الجهة التي يفترض أن تجيب عن أسئلة أولياء الأمور، وتقدم النصح لهم وتوجههم نحو الطرق الصحيحة للتسجيل في الجامعات.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]