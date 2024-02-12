الامارات | مكتوم بن محمد يكرم وزيرة الصحة العامة في قطر لحصولها على جائزة أفضل وزير في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، الدكتورة حنان محمد الكواري لحصولها على جائزة أفضل وزير في العالم.

وتسلّط الجائزة الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.