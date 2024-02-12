الامارات | استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"إكس"، استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء 13 فبراير، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.
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