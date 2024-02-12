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الامارات | استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"إكس"،  استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء 13 فبراير، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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