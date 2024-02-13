الامارات | بدء منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت أمس في المدينة التدريبية بالروية منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، وبتنظيم من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، وتستمر المُنافسات حتى 14 فبرايرالجاري.

وشهد افتتاح فعاليات اليوم الأول مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، اللواء علي عتيق بن لاحج، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء راشد خليفة الفلاسي، ومدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي.

وقال اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إنه بتوجيهات ومتابعة القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تم التنظيم والإعداد لمنافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، الهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ، خصوصاً مع طبيعة المهام التي تمثل تحدياً بحد ذاتها للمُنقذ، نظراً لاختلاف كل منها وارتباطها بظروف وعوامل مصاحبة.

من جانبه، قال العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، إن فعاليات التحدي شاركت فيها تسعة فرق، منها سبعة من داخل الدولة، واثنان من خارج الدولة من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية سنغافورة. وعن اليوم الأول من التحدي، قال مدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد خالد الحمادي، إن ظروف الطقس وسقوط الأمطار شكلت عوامل إضافية لرفع روح المُنافسة بين الفرق، ومحاكاة التعامل مع مهام الإنقاذ، فقد شهد اليوم الأول سبعة سيناريوهات تحاكي حوادث معقدة جداً، ما خلق أجواء تنافسية عززت إمكانية التعرف إلى الأساليب والمهارات والقدرات لمختلف الفرق المشاركة. وأوضح أن منافسات التحدي تتضمن سيناريوهات الإنقاذ القياسي، وسيناريوهات الإنقاذ المعقد.