الامارات | انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، الذي يقام تحت رعاية وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وسط إقبال كبير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويستضيف هذا الحدث العالمي الرائد المركز الوطني للبحث والإنقاذ، تحت مظلة قيادة الحرس الوطني.

ويقام هذا الحدث على مدار ثلاثة أيام من 12 - 14 فبراير الجاري، متيحاً منصةً عالمية لعرض أحدث الابتكارات المتقدمة، من ضمنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الاتجاهات الناشئة ومجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال عمليات البحث والإنقاذ. ويعد المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، ويجمع في دورته الحالية نخبة من المتحدثين والخبراء والجهات العارضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتضمن جدول أعمال الحدث سلسلة من الجلسات النقاشية التي تُعنى بإرساء معايير جديدة لكفاءة وموثوقية عمليات البحث والإنقاذ، وتحسين استخدام الموارد والقدرات المتاحة لإنقاذ الأرواح وتحقيق تأثير إيجابي على نطاق أوسع، كما يفرد المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ حيزاً واسعاً لعرض أحدث التقنيات المستخدمة على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع البحث والإنقاذ.

وقال مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ، العقيد ركن طيار راشد أحمد النقبي: «يسعدنا إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، وسط مشاركة كبيرة من الخبراء والمختصين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي من جميع أنحاء العالم. ويتمثل الهدف الرئيس لاستضافة هذا الحدث العالمي في توفير منصة متكاملة تتيح للخبراء والشركات الرائدة عرض مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك تطبيقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي، والمنهجيات الكفيلة بدفع عجلة تطور قطاع البحث والإنقاذ».

وأضاف النقبي: «تشكل دورة عام 2024 محطة فارقة في مسيرة هذا الحدث الدولي، إذ تشهد ضِعف حجم المشاركة مقارنة بالنسخة السابقة».

ويركز المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ على إرساء أطر مؤسسية مستدامة بهدف توطيد أواصر التعاون، وتحسين سياسات الاستجابة لعمليات البحث والإنقاذ، والارتقاء بفاعلية ومرونة منهجيات ومهام إنقاذ الأرواح.

ومنذ إطلاقه عام 2020، يواصل المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ ترسيخ مكانته باعتباره حدثاً عالمياً بارزاً، يركز على رسم ملامح مستقبل السلامة، واستكشاف سبل تطوير عمليات البحث والإنقاذ بالاستعانة بالتقنيات والحلول والمنهجيات المتقدمة.