الامارات | 22 مليار درهم توفرها استراتيجية دبي للتنقّل ذاتي القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن استراتيجية دبي للتنقّل ذاتي القيادة، تهدف إلى تحويل 25% من الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية في توفير 22 مليار درهم، إلى جانب تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في النظام البيئي للنقل في المدينة. جاء ذلك خلال افتتاحه «منتدى مستقبل التنقّل»، الذي استضافته «القمة العالمية للحكومات 2024»، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، و(UP Summit).

وأكد أن الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي المحرك الرئيس لقصة نجاح دبي في تقديم تجربة فريدة للعالم. وقال الطاير: «تبرز أهمية منتدى مستقبل التنقّل في القمة العالمية للحكومات، من حيث مواكبته التوجهات العالمية نحو تحقيق الحلول المستدامة. وأوضح أن القيادة الرشيدة استشرفت مبكراً التوجهات التي يشهدها العالم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2016، استراتيجية دبي للتنقّل ذاتي القيادة، الهادفة إلى تحويل 25% من الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية في توفير 22 مليار درهم، إلى جانب تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في النظام البيئي للنقل في المدينة، واعتماد استراتيجية صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وتشمل هذه الاستراتيجية التوسع فـي استخدام المركبات الكهربائية والهيدروجينية في أسطول مركبات النقل العام، لإبراز التزام دبي تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لنظام نقل بيئي أكثر اخضراراً». وذكر أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز كفاءة وسائل النقل الجماعي، حيث بلغت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات في مترو دبي أكثر من 99.7%.

مطر الطاير:

• دبي ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لنظام نقل بيئي أكثر اخضراراً.