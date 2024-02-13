الامارات | حمدان بن محمد: أهلاً بضيف البلاد أردوغان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر منصة «إكس»، بجمهورية تركيا الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات.

وقال سموّه: «أهلاً بضيف البلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. تجمعنا علاقات قوية على مختلف المستويات مع تركيا، وهي في تطور مستمر في ظل قيادة البلدين.. وفخورون بالحضور التركي الكبير في القمة العالمية للحكومات التي تمثل منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، واستقطبت في دورتها الحالية أكثر من 4000 شخصية من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية بهدف صياغة مستقبل أفضل للجميع».