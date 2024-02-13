الامارات | "الأرصاد " يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 05:20 وحتى الساعة 09:00 من صباح اليوم.

