حاكم أم القيوين يستقبل سفير هولندا لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، اليوم، بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة خيرارد ستيخس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير الهولندي، متمنياً له طيب الإقامة والنجاح في عمله لدى الدولة.

من جانبة، أثنى السفير الهولندي على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة في شتى الميادين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري.