الامارات | شراكة بين حكومة ساو باولو ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في الإمارات لتعزيز استخدام "فالكون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مشاركته في القمة العالمية للحكومات لعام 2024، أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الجهة الرائدة المعنية بتعزيز منظومة البحث والتطوير في أبوظبي وتوجيه الأولويات الاستراتيجية للمجال في الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الإدارة والحكومة الرقمية في ولاية ساو باولو البرازيلية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستعانة بالخبرات التقنية لدى المجلس والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البنى الأساسية والخدمات الحكومية في ساو باولو.

وبموجب الاتفاقية، ستستكشف حكومة ساو باولو سبل الدعم لتبني استخدام النموذج اللغوي الكبير فالكون بإصداراته وحلوله المختلفة، فضلاً عن دعم استخدام النموذج ضمن المنظومة الرقمية للمدينة وتشجيع مختلف المؤسسات والشركات العاملة فيها لاستخدام نموذج فالكون والمساهمة في تطوير النماذج مفتوحة المصدر بناءً عليه. وتشكل هذه الشراكة خطوةً مهمة في تبني قدرات فالكون خارج حدود الشرق الأوسط، ما يمهد الطريق لمزيد من مبادرات التعاون الدولي التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.

وبمناسبة توقيع الشراكة، قال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة نحو بناء الشراكات الدولية الراسخة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يصب في المصلحة العامة، وبتعاوننا مع حكومة ساو باولو نتطلع قدماً إلى دعم استخدام وتوظيف نماذج فالكون وحلوله المبتكرة في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة، بما يقدم مثالاً رائداً على التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي."

من جانبه، قال كايو ماريو بايس دي أندرادي، أمين ولاية ساو باولو: "يسرنا توقيع هذه الشراكة الابتكارية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة فالكون وإدماجها في البنى التكنولوجية في ولاية ساو باولو وخدماتها الحكومية، وأرى أن جهودنا المشتركة ستساهم في دفع عجلة الابتكار وفتح الباب أمام المزيد من التطور في هذا المجال الواعد".

تجدر الإشارة إلى أن فالكون هو عبارة عن نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر ويضم إصدارات متعددة طورها فريق معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، علماً أن المجلس وذراع التسويق التجاري التابعة له، فينتشر ون، قد أطلقا شركة AI71 الجديدة والمختصة بمجال الذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2023 بهدف تقديم إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة للعملاء من القطاعين العام والخاص حول العالم، بما يمنحهم إمكانية التملك اللامركزي للبيانات بفضل الخيارات المتعددة التي يقدمها كل من معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71 لنشر نماذج فالكون الرائدة.