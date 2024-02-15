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الامارات | شرطة أبوظبي تعزز وعي الجمهور بمكافحة المخدرات

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، التوعية المجتمعية بمخاطر آفة المخدرات ضمن فعالية نظمتها لزوار مركز «سنترال مول» بمنطقة الفلاح بأبوظبي، وركزت على التعريف بالآفة، ومخاطرها على المجتمع، وكيفية التخلص والوقاية منها.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العميد طاهر غريب الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بحماية ووقاية المجتمع من مخاطر المخدرات من خلال التوعية التي تسهم في الحد من تحديات الآفة وسلبياتها على المجتمع والأسرة. ولفت نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين، المقدم محمد سليم العامري، إلى الحرص على تعزيز أمن وسلامة المجتمع من خلال الجهود التوعوية الوقائية التي تتبناها شرطة أبوظبي في الحد من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية، مشيراً إلى أن الفعالية شهدت تفاعلاً كبيراً من الزوار وخصوصاً الشباب.

واطلع الزوار على أهداف خدمة «فرصة أمل» والتي تركز على توفير تسهيلات عدة، لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، ونبذ هذه العادة السيئة، ومنع تطور الإدمان، ونشر ثقافة الوعي بين الجمهور حول مخاطر الإدمان إلى جانب توزيع كتيبات ومواد توعوية على الجمهور حول جهود شرطة أبوظبي في التوعية بمخاطر المخدرات، وهدايا مختلفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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