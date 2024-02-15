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الامارات | رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في الشهيد العريف سليمان سعيد الشحي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما أدى واجب العزاء إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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