شما بنت محمد بن خالد: ضرورة تنشئة جيل مستنير ومبدع

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية العنصر البشري في تطور دولة الإمارات، وكذلك أهمية البيئة التعليمية في تشكيل أحلام الأطفال ومواهبهم.

واستعرضت في كلمتها، خلال منتدى مستقبل التعليم الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار «مستقبل التعليم- إعادة تصور أساسيات التعليم»، تجربة أكاديمية الحلم والسعادة التي انطلقت في مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بمدينة العين، لدعم الطلاب في استكشاف مواهبهم وبناء أحلامهم الخاصة، والسعي لتحقيقها، مشيرة إلى الإحصائيات التي تعكس نجاح الأكاديمية على مدار دوراتها الأربع، وكيف أثرت بشكل إيجابي على البرامج التعليمية في الدولة.

وعقد المنتدى في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وبمشاركة واسعة من السفراء والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في الشأن التعليمي.

واستشهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها التي حملت عنوان «استكشاف المهارات والمواهب وصناعة الأحلام- رؤية في جودة حياة الطلاب- تجربة أكاديمية الحلم والسعادة»، على أهمية العنصر البشري بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «أبناؤنا هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن»، داعية المعلمين وأولياء الأمور وأعضاء المجتمع إلى توفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والابتكار، ومؤكدة ضرورة تنشئة جيل مستنير ومبدع قادر على تحويل أحلامه إلى واقع ملموس.