الامارات | محمد بن راشد: تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التعازي في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ، أحد رواد نهضة الإمارة التجارية والصناعية. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته.. كان، رحمه الله، متابعاً لشؤون التجار ورجال الأعمال من خلال ترؤسه غرفة تجارة وصناعة دبي، ومن أوائل الصناعيين في الإمارة.. نسأل الله لأهله السلوان.. وله الفردوس الأعلى من الجنان».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «فقدت دبي حسن محمد بن الشيخ، أحد خيرة رجالاتها، ترأس غرفة تجارة وصناعة دبي لسنوات، وأسهم في تطويرها، كما كانت له بصماته ومساهماته الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية». وأضاف سموه: «خالص العزاء لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وسيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها».