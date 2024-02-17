الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة المرور في دبي بتغريم شخص آسيوي 24 ألف درهم بعد إدانته بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، ودون علم وموافقة مالكها وقيامه بصدم إشارة ضوئية، نتيجة الانحراف المفاجئ. وانتهت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة الواقعة وثبتت سلامة إسنادها إلى المتهم، بعد اعترافه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تسبب في إتلاف مال مملوك للغير وهروبه من موقع الحادث بعد ارتكابه.

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