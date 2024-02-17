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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة المرور في دبي بتغريم شخص آسيوي 24 ألف درهم بعد إدانته بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، ودون علم وموافقة مالكها وقيامه بصدم إشارة ضوئية، نتيجة الانحراف المفاجئ. وانتهت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة الواقعة وثبتت سلامة إسنادها إلى المتهم، بعد اعترافه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تسبب في إتلاف مال مملوك للغير وهروبه من موقع الحادث بعد ارتكابه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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