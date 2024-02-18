الامارات | «الهلال» تدشن «قافلة العطاء» للخدمة المجتمعية في مدينة السلع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، «قافلة العطاء» للخدمة المجتمعية، لتوفير الرعاية الإنسانية الشاملة للشرائح التي تستهدفها في مدينة السلع. وتتضمن فعاليات القافلة تقديم عدد من الخدمات الإنسانية والمجتمعية للجمهور على مدار ثلاثة أيام، منها الجانب الصحي الذي يضم 20 عيادة تخصصية تقدم برامجها الطبية مجاناً للجمهور، إلى جانب 15 جهة حكومية وخاصة تعرض خدماتها للمستهدفين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى 72 أسرة منتجة وفرت لها هيئة الهلال الأحمر منافذ لعرض منتجاتها وبيعها، وبالتالي يعود ريعها لمساعدة تلك الأسر على توفير متطلباتها وتحسين حياتها، كما تتضمن القافلة فعاليات تثقيفية وتوعوية وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية على أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي كلمته خلال تدشين فعاليات القافلة، قال مدير مركز الهلال الأحمر في منطقة الظفرة، محمد جاسم المزروعي: «رأينا أن تكون هذه المبادرة شاملة ومتنوعة لذلك تصاحبها فعاليات أخرى تتمثل في تقديم المساعدات المادية والعينية والأجهزة الطبية على المستهدفين، ولتحقيق هذا الهدف بكفاءة وفاعلية وبشكل مؤسسي تم إجراء مسح ميداني في المنطقة المستهدفة من الحملة للتعرف إلى الاحتياجات الفعلية للأهالي وتحديد الأولويات وتلبية المتطلبات الضرورية، خصوصاً في المجالات التي تتضمنها الحملة، وتم وضع خطة طموحة لتعزيز هذه المجالات».

وأكد المزروعي أن «قافلة العطاء» تأتي امتداداً للحملات السابقة التي نفذتها الهيئة في منطقة الظفرة في السنوات الماضية، والتي حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق تطلعات أهالي المنطقة ومساندتهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، ما حدا بالهيئة للمضي قدماً في هذا النهج الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التوسع والانتشار لبرامج الهيئة على الساحة المحلية.

وأضاف: «إننا نستشرف عهداً جديداً من البذل والعطاء الإنساني على الساحة المحلية، ما يتطلب تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق غاياتنا النبيلة، ولا يسعنا إلا أن نشيد بجهود الشركاء من مؤسسات وهيئات محلية وأفراد في إنجاح فعاليات القافلة».