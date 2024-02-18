أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 11.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.