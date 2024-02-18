محمد بن راشد: كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمد الله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً..

ورسخت دولة الإمارات جسوراً جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%.. ومع تركيا لأكثر من 103%.. ومع هونغ كونغ- الصين 47%.. ومع الولايات المتحدة 20%.. وذلك خلال عام واحد فقط.

الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول..».