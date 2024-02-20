الامارات | نوعان من التقييمات لبقية الفصل الدراسي الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، الـ25 من مارس المقبل، عطلة الربيع، التي تستمر ثلاثة أسابيع، حتى 14 أبريل المقبل، وتتضمن الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني، نوعين من التقييمات، تشمل قياس كفايات الطلبة (المعرفية والمهارية)، واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح التقويم أن مدة الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق في الثاني من يناير الماضي، تبلغ 12 أسبوعاً (59 يوماً دراسياً)، ولم يتضمن الفصل إجازة رسمية سوى يوم واحد (الأول من يناير الماضي) بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني تنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة (المعرفية والمهارية)، خلال شهر فبراير الجاري، فيما يشهد شهر مارس المقبل تقييم (اختبار) نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويأتي ذلك ضمن عدد من مراحل التقييم التي يشهدها العام الأكاديمي الجاري.

من جهة أخرى، تضمن «الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2023-2024»، التقييم المتمركز حول الطالب، والذي تسعى من خلاله مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لإعطاء أولوية للتعلم النشط والتفكير النقدي، وتمكين الطلبة من تحمل مسؤولية تعلمهم، ويحفزهم على أن يصبحوا متعلمين أكثر دافعية من ثلاثة محاور، هي أولاً مواءمة الاحتياجات التعليمية الفردية للطالب، وثانياً توفير بيانات موثوقة، (مثل الفاقد المهاري والمعرفي للطلبة)، لدعم ممارسات التعلم والتعليم، ما يمكن الطلبة من تحقيق التقدم الأكاديمي، وثالثاً قياس مستويات تحصيل الطلبة الحالية لتوفير أدلة مفيدة حول تعلمهم، وتحديد مستوياتهم في مسيرتهم التعليمية.

وبيّن الدليل أن الأنواع المختلفة من التقييم المستمر تمكّن المعلم من تحديد ما يفهمه الطالب، وما الذي يستطيع تطبيقه، والكفايات المعرفية والمهارية التي يجب أن يمتلكها الطالب للتقدم في المسيرة التعليمية، إضافة إلى تحديد الدعم المناسب الذي يقدم للطالب خلال تعلمه في الصف.

ويشارك الطلبة في مسيرة تعلمهم لبناء معارفهم وصقل مهاراتهم باستمرار، إذ يتمتع جميع الطلبة بالقدرة على النمو المعرفي والتقدم الأكاديمي، من خلال إتقان المعارف والمهارات المتكاملة، ودمج المعارف والمهارات المكتسبة، وتطوير المعارف وصقل المهارات الأساسية، وبناء المعارف والمهارات الأساسية.

وأوضح الدليل أن المعلم يوظف التقييم المستمر لتحديد الكفايات المعرفية والمهارية للطلبة في مسيرة التعلم، ليتمكنوا من تكييف أساليب التعليم واستراتيجياته ومواءمتها، وكذلك تقديم الدعم الأفضل للطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وصنف الدليل التقييم المستمر إلى تقييمات تتم على مستوى المدرسة، وأخرى مركزية، حيث تشمل التقييمات على مستوى المدرسة التقييم التكويني غير مرصود الدرجة، والتقييم التكويني مرصود الدرجة، فيما تشمل التقييمات المركزية الاختبار التشخيصي، واختبارات نهاية الفصل الدراسي، واختبار الإعادة.