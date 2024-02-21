شرطة عجمان توعي مستخدمي الدراجات الكهربائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، الحملة المرورية الفرعية الأولى لعام 2024، تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية» (السكوتر الكهربائي)، بهدف خلق بيئة مرورية آمنة لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، من خلال توعيتهم بضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.

وأوضح المقدم راشد خليفة بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن إطلاق الحملة جاء دعماً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بخلق بيئة مرورية آمنة لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، عبر إطلاق المبادرات والحملات المرورية، التي تستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية، لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرورالخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات.