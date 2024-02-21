الامارات | "الأرصاد": فرص لسقوط أمطار نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس بعد ظهر اليوم يكون غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، يصبح غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الجمعة سيبقى رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ليصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس السبت المقبل سيشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ثم يكون غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول أخر الليل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب آخر الليل غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.