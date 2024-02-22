الامارات | 11 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية تدخل غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت، أمس، قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلة من 11 شاحنة، تحمل على متنها أكثر من 240 طناً من المساعدات الإنسانية، تتضمن كسوة الشتاء، وخيماً، ومستلزمات العائلة، ومواد غذائية، ومستلزمات طبية.

وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 20 فبراير الجاري، أكثر من 15 ألفاً و809 أطنان، وجرى إرسال 165 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5423 حالة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أنشأت ست محطات تحلية مياه، بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت خمسة مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.