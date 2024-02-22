الامارات | «طرق دبي» تنفذ أعمال صيانة على شلال جسر القناة المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال الصيانة الشاملة على شلال جسر القناة المائية الواقع على شارع الشيخ زايد، واستمرت تلك الأعمال لما يزيد على شهرين، بهدف رفع مستوى السلامة للشلال المائي وفق أعلى المعايير العالمية، وحرصاً من الهيئة في الحفاظ على جمالية مرافق قناة دبي المائية، التي تعكس الهوية العصرية والوجه الحضاري للمعالم في إمارة دبي.

وتضمنت أعمال الصيانة الرئيسة، التي استغرقت أكثر من 600 ساعة عمل، إزالة الألمنيوم الخارجي للشلال وإعادة تركيبه بعد تجديده، وإزالة أنابيب المياه الحديدية المستخدمة سابقاً بأنابيب من «بولي أثيلين» لتعزيز استدامته، واستبدال الهيكل الحديدي القديم للشلال بهيكل جديد، كما روعي خلال فترة الصيانة، تركيب منصّة عائمة لتسهيل الحركة والوصول إلى الهيكل، وتحقيق السلامة لجميع المعنيين في الموقع.

يقع مشروع الصيانة الشاملة لشلال قناة دبي المائية ضمن خطة ممنهجة لصيانة الأصول والمرافقة التابعة للهيئة، بهدف تعزيز الاستدامة والعمر الافتراضي لها، وتتوزع أعمال صيانة الشلال، التي على خمس مراحل زمنية، هي: الصيانة اليومية، والصيانة الشهرية، والصيانة ربع السنوية، والصيانة نصف السنوية، والصيانة السنوية التي تتضمن اختبار الحرارة والموجات فوق الصوتية للوحة توزيع الإضاءة، وصيانة لوحات توزيع الكهرباء في الغرف الكهربائية وغرف التحكم، واختبار الحرارة والموجات فوق الصوتية للوحات التحكم، وغيرها من الأعمال الرئيسة.