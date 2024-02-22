الامارات | 5 توصيات لمؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المؤتمر الإقليمي الـ13 لمكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ختام فعالياته وجلساته لليوم الثاني، خمس توصيات لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، تمثلت في ضرورة تعزيز جهود التعاون والشراكة بين الدول لمكافحة الجرائم المُنظمة بشأن الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع لترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وجعله جزءاً من المنظومة التعليمية والتدريسية في المجتمعات بين النشء، وتطويع التكنولوجيا والأدوات التقنية لخدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأخيراً توحيد الجهود العالمية ضمن منظومة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية للخروج بنتائج قيمّة تواكب التحديات المُستمرة.

جاءت هذه التوصيات في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي، الذي أقيم تحت رعاية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الفريق ضاحي خلفان تميم، بعنوان «الكشف عن القدرات المستقبلية»، في فندق بلازو فيرساتشي دبي.

وقدم المؤتمر، في اليوم الثاني، ملخصاً لأعمال اليوم الأول وجلساته وورش عمله، أعدته رئيسة الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، كريستين بيدرسن، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، هدى بركات، وشرحت كريستين بيدرسن وهدى بركات، نتائج ورش العمل والطاولات المستديرة التي تناولت تجربة التعليم بالواقع الافتراضي الفكرية، واستشراف المستقبل في الملكية الفكرية، والابتكار الفكري، ورؤية الابتكار والإبداع، وتحضير دعوى إنقاذ للقانون عابرة للحدود، وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وكيفية التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان «الملكية الفكرية والمستقبل»، ترأستها المُلحق المعني بالملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سفارة الولايات المتحدة الأميركية بأبوظبي، عائشة سالم الهوي، واستضافت فيها الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، الدكتور عبدالرحمن المعيني، والرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية، إتيان سانز دي أسيدو.