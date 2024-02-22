اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا