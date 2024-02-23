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شرطة أبوظبي تدعو السائقين لتوخي الحذر

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، سائقي السيارات ومستخدمي الطرق إلى توخي الحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على حسابها على منصة «إكس»، السائقين إلى «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب».
كما طلبت منهم «الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».
بدوره، ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال إن الرؤية يمكن «انعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 01:00 إلى الساعة 08:30 من صباح غد (السبت)».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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