طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة «يوم التأسيس».

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر «منصة إكس»، أمس: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة (يوم التأسيس).. المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر.. حفظ الله قيادتها وشعبها، وأدام على المملكة نعمة الأمن والأمان».