الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم وكيل علامة تجارية كبرى في الملابس والأحذية والإكسسوارات ببلاغ ضد شخص آسيوي يروج بضائع مقلدة من تلك العلامة، مكبداً الوكيل خسائر كبيرة.

وبدأت الواقعة حين وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن قيام المتهم بإدارة شقة في بناية بإحدى المناطق التجارية، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية شهيرة، فتم استئذان النيابة العامة لمداهمة المكان وضبط تلك السلع. وتوجه فريق العمل إلى الشقة في موعد محدد، وعثر على 72 حقيبة نسائية وأكثر من 16 حزاماً و26 محفظة جلدية و163 غطاء هاتف متحرك، ومنتجات أخرى تحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وبسؤال المتهم أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها، وقضت محكمة الجنح بإدانته وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة البضائع المقلدة.

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