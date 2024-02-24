اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | قصص

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم وكيل علامة تجارية كبرى في الملابس والأحذية والإكسسوارات ببلاغ ضد شخص آسيوي يروج بضائع مقلدة من تلك العلامة، مكبداً الوكيل خسائر كبيرة.

وبدأت الواقعة حين وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن قيام المتهم بإدارة شقة في بناية بإحدى المناطق التجارية، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية شهيرة، فتم استئذان النيابة العامة لمداهمة المكان وضبط تلك السلع. وتوجه فريق العمل إلى الشقة في موعد محدد، وعثر على 72 حقيبة نسائية وأكثر من 16 حزاماً و26 محفظة جلدية و163 غطاء هاتف متحرك، ومنتجات أخرى تحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وبسؤال المتهم أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها، وقضت محكمة الجنح بإدانته وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة البضائع المقلدة.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا