اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أروقة المحاكم

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتبك شخص آسيوي حين داهمت فرق مكافحة المخدرات مسكنه وفتشت سيارته وشقته، وبدا غير طبيعي أثناء استجوابه، فتم إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وفحص عينة منه، وتبين أنه تحت تأثير المخدرات. بدأت القصة بمعلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فتم التحري عنها والتأكد من صحة حيازة المتهم كمية من المواد المخدرة وتورطه في التعاطي، فتم استئذان النيابة العامة لضبطه، واعترف وأقر بجريمته، فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بغرامة 5000 درهم.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا