الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتبك شخص آسيوي حين داهمت فرق مكافحة المخدرات مسكنه وفتشت سيارته وشقته، وبدا غير طبيعي أثناء استجوابه، فتم إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وفحص عينة منه، وتبين أنه تحت تأثير المخدرات. بدأت القصة بمعلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فتم التحري عنها والتأكد من صحة حيازة المتهم كمية من المواد المخدرة وتورطه في التعاطي، فتم استئذان النيابة العامة لضبطه، واعترف وأقر بجريمته، فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بغرامة 5000 درهم.

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