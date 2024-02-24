الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . يمتنع زوجي عن النفقة منذ خمس سنوات بحجة أني أعمل وميسورة الحال، فهل هذا قانوني؟ (ن.م ـ دبي)

بدايةً يجب العلم بأن النفقة الزوجية سببها عقد الزواج الذي جعل الزوجة في عصمة الزوج، وأعطاه حق القوامة عليها، كما جعلها محتبسة لحقوقه عليها، وأن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت في بيت أهلها ولم يطلبها هو إلى بيته وامتنعت بغير حق.

ونفقة الزوجة على زوجها تثبت بالعقد الصحيح، وهو دين ثابت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق ما لم يكن ثمة نشوز منها، ولا يسقط هذا الدين إلا بالوفاء أو الإبراء، وإطلاق المطالبة وفقاً للقانون يعد إرهاقاً للزوج، وتم تحديد المدة التي يحق للزوجة المطالبة بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثم لا يجوز للقارئة سوى المطالبة بنفقة هذه الفترة فقط، لأنها أهملت في ما يزيد على ذلك.

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