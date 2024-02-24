الامارات | طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب تدريجياً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 03:10

والجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 23:01 و الجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 85 20

دبي 28 19 85 25

الشارقة 28 18 90 25

عجمان 28 20 90 40

أم القيوين 29 19 85 30

رأس الخيمة 30 19 90 30

الفجيرة 27 20 90 65

العـين 29 18 75 30

ليوا 32 20 85 15

الرويس 24 19 90 40

السلع 28 19 85 35

دلـمـا 25 20 90 50

طنب الكبرى 24 22 85 40

طنب الصغرى 24 22 85 40

أبو موسى 25 21 85 45