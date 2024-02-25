الامارات | مليون ساعة تدريب لموظفي الحكومة الاتحادية على «مهارات المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مريم الزرعوني، أن المنصّة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل (جاهز)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعد من المشروعات التحوّلية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل، لافتة إلى أن المنصّة تمثل إضافة نوعية لجهود الدولة فيما يخص الاستعداد للمستقبل، وتمكين موظفي الحكومة الاتحادية بمهاراته، وتعزيز جاهزيتهم له.

وقالت الزرعوني، في العدد الأخير من مجلة «الموارد البشرية» الصادرة عن الهيئة: «أسهمت منصّة جاهز في صقل مهارات 50 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 50 جهة حكومية، حيث تمكنوا عبر هذه المبادرة من الحصول على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، بعد أن أتمّوا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما فيها مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين، وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي».

وذكرت الزرعوني أن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2024» اختار منصّة حكومة دولة الإمارات «جاهز»، لتكون ضمن أهم المشروعات العالمية في تقريره العالمي «بناء الجاهزية للغد»، الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل من حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار منصّة «جاهز» من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كل أنحاء العالم، تمثل مختلف القطاعات.

وأشارت الزرعوني إلى حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال منصّة «جاهز» التي تُجسّد أفضل نماذج التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، لتعزيز جاهزية الإنسان للمستقبل، موضحة أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أبرمت شراكات مع أكثر من 18 شركة عالمية وشراكات مع هيئات حكومية رائدة، لتقديم أفضل خبرات وتجارب التعليم المستمر في المجالات المتخصصة، من أجل بناء مهارات نوعية وتوفير مسارات ووحدات تعليمية مخصصة، تدعم أهداف منصّة «جاهز» في تعزيز مهارات المستقبل لدى الموظفين الحكوميين.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فإن «جاهز» تقدّم من خلال منصتها الرقمية، رحلة مُخصّصة لتنمية أربع مجموعات من المهارات الأكثر ارتباطاً بالتوجهات المستقبلية للعمل الحكومي، أولاها المهارات الرقمية، حيث يتم خلالها استعراض أساسيات التحوّل الرقمي في العمل الحكومي، وأهمية تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.

وأفادت بأن المجموعة المهارية الثانية تختص بمهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تعزيز مهارات الموظفين لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، وخلق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال التعريف بمبادئ الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة والبيانات الضخمة، وإدارة وتحليل البيانات، إضافة إلى فن عرض البيانات.

وذكرت أن المجموعة المهارية الثالثة تشمل مهارات الاقتصاد الجديد، الذي يستهدف استعراض النماذج الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب أساسيات وسبل تحقيق الحياد المناخي والاستدامة، فيما أصبح يعرف الآن بـ«الاقتصاد الدائري».

وتُعرف المجموعة المهارية الرابعة والأخيرة باسم «مهارات X10»، التي يتم خلالها استعراض أساسيات «X10» الخاصة بتسريع ومضاعفة الإنجاز، ومبادئ التخيّل والتصميم، وتعزيز الإنتاجية، والتواصل المؤثّر، واعتماد نهج التطوير والنمو.